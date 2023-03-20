Путин заявил Си Цзиньпину, что Россия открыта для переговоров по Украине

Власти России изучили идеи Китая по мирному урегулированию на Украине, сказал президент Владимир Путин на встрече с главой Китая Си Цзиньпином, который приехал с государственным визитом. Путин добавил, что Россия открыта для переговорного процесса.

«Мы внимательно ознакомились и с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса на Украине. Конечно, у нас будет возможность обсудить эти вопросы. Знаем, что вы исходите из принципов справедливости и соблюдения основополагающих положений международного права», — сказал президент России.

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