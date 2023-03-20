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В Белом доме заявили, что Байден «очень хочет» поговорить с Си Цзиньпином

Кирби: Байден очень хочет поговорить с Си Цзиньпином, но звонок пока не запланирован
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Adam Schultz / White House / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент США Джо Байден очень хочет поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином, но телефонный звонок пока не запланирован. Об этом CNN заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По словам Кирби, Байден заинтересован в поддержании открытых линий связи между Вашингтоном и Пекином. Представитель Белого дома положительно высказался о переговорах Байдена и Си Цзиньпина на Бали в прошлом году и заявил, что американский президент хочет продолжить коммуникацию. Беседа двух лидеров по телефону состоится «в подходящее время», заверил Кирби.

Комментируя визит главы КНР в Москву, Кирби заявил, что в США «очень, очень внимательно» наблюдают за встречей Си Цзиньпина с российским президентом Владимиром Путиным, поскольку американские высшие должностные лица озабочены любыми возможными призывами к прекращению огня на Украине. «Прекращение огня прямо сейчас <...> даст господину Путину больше времени для оснащения, переподготовки и возобновления операций в выбранных им месте и времени», — пояснил Кирби.

Российско-китайские отношения он назвал «браком по расчету, а не по любви». «Это две страны, которые не имеют чертовски большого доверия друг к другу, но они находят общую цель в том, чтобы дать отпор Западу и американскому руководству», — считает представитель Белого дома.

Визит Си Цзиньпина в Москву продлится до 22 марта. В Кремле говорили, что он обсудит с Путиным в том числе ситуацию на Украине.

В день годовщины начала военной операции Китай опубликовал свою позицию по урегулированию кризиса из 12 пунктов. Среди них были положения об уважении суверенитета всех стран, прекращении боевых действий и возобновлении переговоров, в чем Пекин выразил готовность играть «конструктивную роль». Президент Украины Владимир Зеленский не увидел в предложениях Китая мирного плана. «Это не инфраструктура для чего-то. Мне кажется, что Китай показал свои мысли на этот счет», — заявил украинский лидер. Российский МИД инициативу КНР приветствовал, отметив «искреннее стремление китайских друзей внести вклад в урегулирование конфликта».

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