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Си Цзиньпин выразил уверенность, что россияне поддержат Путина на выборах

Си Цзиньпин выразил уверенность, что россияне поддержат Путина на выборах 2024 года
Встреча Си Цзиньпина&nbsp;и Владимира Путина
Встреча Си Цзиньпина и Владимира Путина (Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости)

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве выразил уверенность, что россияне поддержат его на президентских выборах в следующем году.

«Мне известно, что в следующем году в вашей стране состоятся очередные президентские выборы. Благодаря вашему сильному руководству за последние годы в России добились значительных успехов в деле процветания страны. Уверен, что российский народ сильно вас поддержит в ваших добрых начинаниях», — сказал он Путину.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил в разговоре с ТАСС, что председатель КНР не говорил, что Путин будет участвовать в выборах, а лишь сказал, что его поддержат. В Кремле разделяют уверенность Си Цзиньпина, добавил Песков.

Ближайшие президентские выборы должны состояться 17 марта 2024 года. Путин о своих планах участвовать в них еще не объявлял, но его выдвижение в Кремле рассматривают в качестве базового сценария при подготовке к голосованию, рассказывали в 2021 году источники РБК.

Первый срок Путина начался в 2000 году. Если он будет баллотироваться на выборах 2024 года и одержит победу, это будет его пятый по счету срок и третий подряд. Принятые в 2020 году поправки к Конституции «обнулили» ограничение по срокам — в случае победы Путина новый срок будет считаться первым.

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Си Цзиньпин Владимир Путин Выборы президентские выборы

Владимир Путин

политик, президент России

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