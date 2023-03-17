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Военная операция на Украине ,  

Пушилин заявил о пресечении попытки вывести взводы ВСУ из Артемовска

Пушилин: российские силы пресекли попытки вывода нескольких взводов ВСУ из Артемовска
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Российские силы пресекли попытки вывода нескольких взводов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Артемовска (Бахмута). Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Были зафиксированы попытки выхода нескольких взводов [ВСУ], но это было пресечено нашими подразделениями», — сказал он. По словам Пушилина, ситуация «планомерно продвигается в плане освобождения» города.

Действия украинских войск Пушилин объяснил ротацией подразделений и необходимостью вывозить раненых.

Накануне глава ДНР отмечал, что не видит предпосылок к выводу ВСУ из Артемовска.

В одном взводе украинских вооруженных сил может насчитываться от 15 до 45 военнослужащих в зависимости от рода войск и функционального назначения. Взвод является частью роты или батареи. Отдельные взводы могут входить в состав батальона, дивизиона, полка, бригады и т.д.

Активные бои под Артемовском идут несколько месяцев. В начале марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы организации заняли восточную часть города. Тогда же советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин сказал, что российские силы контролируют «практически половину Артемовска». Город, по его словам, находился в оперативном окружении. Пушилин в конце февраля утверждал, что российские силы взяли под огневой контроль все дороги, ведущие в Артемовск.

6 марта офис президента Украины Владимира Зеленского объявил о решении продолжать оборону города. Власти приняли такое решение, так как уход ВСУ позволил бы российским военным продвинуться дальше и взять под контроль другие крупные города Донбасса, пояснял президент Украины. Через неделю офис главы государства вновь заявил, что украинские войска не уйдут из Артемовска.

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Пушилин заявил о пресечении попытки вывести взводы ВСУ из Артемовска
Пушилин заявил о пресечении попытки вывести взводы ВСУ из Артемовска

Теги
Украина Денис Пушилин Артёмовск (Бахмут)
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