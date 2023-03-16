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Военная операция на Украине ,  
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Пушилин не увидел предпосылок к выводу Киевом войск из Артемовска

Врио главы ДНР Пушилин: нет предпосылок к выводу Украиной войск из Артемовска
Фото: Анна Кудрявцева / Reuters
Фото: Анна Кудрявцева / Reuters

Предпосылок, что Украина собирается выводить подразделения из Артемовска/Бахмута, нет, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«По Артемовску ситуация остается сложной, тяжелой. Мы не видим, что есть какие-то предпосылки, что противник собирается просто выводить подразделения. А для [президента Украины Владимира] Зеленского, наверное, спасать, это было бы правильнее выражение», — сказал Пушилин.

По его словам, единственная доступная для украинских сил дорога в город сейчас находится под огневым контролем ЧВК «Вагнер». «При этом стоит отметить, что мы видим накопление определенных сил в Часовом Яре», — добавил врио главы ДНР.

Активные бои близ Артемовска идут на протяжении последних месяцев. В начале марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его бойцы взяли под контроль восточную часть города. По словам советника врио главы ДНР Яна Гагина, российские силы контролируют «практически половину Артемовска», а город находится в оперативном окружении.

14 марта украинские власти приняли решение продолжать оборону города, несмотря на то что там идут тяжелые бои. Зеленский объяснял, что потеря Бахмута будет означать открытие для российских войск дороги к другим городам Донбасса. «Они (российские силы. — РБК) могут пойти в Краматорск, в Славянск. Это была бы открытая дорога для россиян в другие города на донецком направлении», — говорил украинский президент.

Пушилин не увидел предпосылок к выводу Киевом войск из Артемовска
Пушилин не увидел предпосылок к выводу Киевом войск из Артемовска

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Денис Пушилин ДНР Артёмовск (Бахмут) вывод войск Военная операция на Украине
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