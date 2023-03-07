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Власти ДНР заявили о контроле почти над половиной Артемовска

Советник Пушилина Гагин: российские войска контролируют почти половину Артемовска
Российские части уже находятся в Артемовске, почти половина города под контролем российских войск, утверждают в ДНР
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Российские войска продвигаются в Артемовске (Бахмуте), переброска подкреплений к ВСУ затруднена, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24».

«Наша артиллерия и наши войска уже в городе, и они контролируют практически половину Артемовска», — сказал он.

По его словам, дороги, ведущие в город, находятся под огневым контролем российской артиллерии. Асфальтированные дороги разбиты, а из-за распутицы передвижение украинской техники по проселочным дорогам затруднено. По этим дорогам из города отходят малые группы бойцов ВСУ.

В то же время Гагин говорит, что не исключает попыток прорыва украинских войск в город с целью удержать его.

Бои под Бахмутом продолжаются несколько месяцев. В октябре 2022 года глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска начали отступать из города. Вскоре власти ЛНР также заявили, что ВСУ уходят из Бахмута. Однако бои продолжились. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опровергал отход украинских войск. «ВСУ бьются до последнего. В северных кварталах Артемовска идут ожесточенные бои за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку. <...> Этого [отступления] не происходит ни в северных кварталах, ни в южных, ни в восточных», — заявил он 5 февраля.

Накануне, в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего на Украине под председательством президента Владимира Зеленского, командование украинской армии выступило за продолжение обороны Бахмута.

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«Оценивая ход оборонной операции, президент задал вопрос главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» Александру Сырскому относительно дальнейших действий на Бахмутском направлении. Они высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшем усилении наших позиций в Бахмуте», — говорилось в сообщении.

Теги
Артёмовск (Бахмут) ДНР Украина
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