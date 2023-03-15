Глава Пентагона отказался считать сдачу Артемовска поражением для Киева

В Киеве 14 марта приняли решение продолжать оборону Артемовска. Глава Пентагона заявил, что только Зеленскому решать, отступать из города или нет

Ллойд Остин (Фото: Andrew Caballero-Reynolds / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский должен сам решать, продолжать или нет оборону Артемовска (Бахмута), но потеря города не будет означать поражение Киева. Об этом на брифинге заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Говоря о важности Бахмута, я бы сказал, что президент Зеленский ведет этот бой. Именно он должен понимать, что важно, а что нет для его войск — нужно ли им отступить или оставаться в Бахмуте. Если он примет решение отступить, это не будет означать, что война проиграна», — заявил Остин.

Главная задача США в этой ситуации, по его словам, продолжать поддерживать Украину, чтобы «приблизить ее победу».

Активные бои близ Артемовска идут на протяжении последних месяцев. 20 февраля Минобороны России сообщило о взятии расположенного к северу от города села Парасковиевка. 27 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что под огневым контролем российских сил находятся все дороги, ведущие в город.

Несмотря на угрозу окружения, командование ВСУ 14 марта объявило о решении продолжать оборону Артемовска. Зеленский объяснял, что российские войска в случае взятия города смогут значительно продвинуться: «Это была бы открытая дорога для россиян в другие города на донецком направлении». Президент Украины при этом заверял, что ВСУ не станут удерживать населенный пункт любой ценой, а будут держать оборону, пока в этом остается смысл.

Ранее немецкая газета Bild сообщила о разногласиях между Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным касательно перспектив дальнейшей борьбы за Артемовск. В статье утверждалось, что командующий ВСУ советовал из тактических соображений задуматься об отходе из города. The Wall Street Journal писала о потере Украиной под Артемовском нескольких подразделений из опытных военнослужащих. Украинские офицеры в беседе с изданием рассказали о разном уровне морального духа в украинских войсках, что порой приводит к оставлению позиций.