Кулеба заявил об угрозе другим городам Украины при потере Артемовска ВСУ

Кулеба: потеря Артемовска может поставить под угрозу контроль Украины над другими городами

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Переход Артемовска (украинское название — Бахмут) под контроль российских сил может поставить под угрозу контроль Киева над другими городами. Об этом заявил в интервью Би-би-си министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Министр назвал оборону Артемовска «очень сложной в эмоциональном плане» из-за потерь.

«Но если бы Бахмут пал, то следующими были бы другие города. <...> Мы должны воевать в Бахмуте, пока можем физически», — сказал глава МИДа.

Активные бои под Артемовском идут несколько месяцев. В начале марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин говорил, что ее бойцы заняли восточную часть города. Российские силы контролируют «практически половину Артемовска», город находится в оперативном окружении, утверждал советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин. Глава ДНР Денис Пушилин в конце февраля заявил, что под огневым контролем российских сил находятся все дороги, ведущие в город.

14 марта пресс-служба офиса украинского президента сообщила о решении Киева продолжать оборону города. Президент Украины Владимир Зеленский пояснял, что российские войска смогут значительно продвинуться, если займут город. «Мы понимаем, что после Бахмута они могут пойти дальше. Они могут пойти в Краматорск, в Славянск. Это была бы открытая дорога для россиян в другие города на донецком направлении», — говорил он.

Однако украинские силы не будут удерживать Артемовск любой ценой, они продолжат обороняться, пока в этом есть смысл, подчеркивал глава государства.

Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что не видит предпосылок, свидетельствующих, что Украина собирается выводить войска из города.