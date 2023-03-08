Пригожин заявил о взятии «Вагнером» всей восточной части Артемовска

Пригожин заявил, что под контролем ЧВК — весь восток города за рекой Бахмутка. Западнее нее уже начинается центр Артёмовска

Артемовск (Бахмут) (Фото: РИА Новости)

Силы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» взяли под контроль восточную часть Артемовска (украинское название Бахмут), сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин. Его аудиосообщение размещено в телеграм-канале его пресс-службы.

«Все, что восточнее реки Бахмутка, полностью находится под контролем ЧВК «Вагнер», — заявил он.

По данным «Яндекс.Карт», восточнее указанной Пригожиным реки находятся в основном кварталы с частными домами, однако западнее берега Бахмутки уже располагается центр города.

6 марта советник врио главы ДНР Ян Гагин указывал, что российские силы контролируют «практически половину Артемовска», а город находится в оперативном окружении.

Артёмовск, по словам министра обороны России Сергея Шойгу, «является важным узлом обороны украинских войск на Донбассе». Когда российские силы возьмут его под полный контроль, станут возможны «дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ».

О том, что потеря Бахмута будет означать открытие для российских войск дороги к другим городам Донбасса, заявил и президент Украины Владимир Зеленский. «Они (российские силы. — РБК) могут пойти в Краматорск, в Славянск. Это была бы открытая дорога для россиян в другие города на донецком направлении», — сказал он, объясняя продолжение обороны города украинцами. Бои в данном районе Зеленский характеризовал как тяжелые.

В феврале ЧВК «Вагнер» заявило о взятии под контроль сразу нескольких населенных пунктов в районе Артемовска — например, Берховки и Ягодного севернее города. Минобороны сообщало о контроле над Парасковиевкой и Красной Горой — они тоже находятся к северу от Артемовска. Чуть раньше ведомства о взятии обоих населенных пунктов заявлял Пригожин.