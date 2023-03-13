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Патрушев заявил, что Киеву «ни к чему» взрывы на «Северных потоках»

Патрушев о причастности Украины к взрывам на «Северных потоках»: Киеву это «ни к чему»
Николай Патрушев
Николай Патрушев (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Киеву «ни к чему» взрывы на газопроводах «Северный поток», считает секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. Такое мнение он высказал aif.ru.

По его мнению, Украина от этого «ничего не потеряла и не приобрела».

«Следующий вопрос: выгодны ли взрывы Украине или Германии? Киев ничего не потерял и не приобрел от уничтожения газопровода. Более того, режиму Зеленского, по сути стоящему в Берлине с протянутой рукой в надежде на увеличение военной и иной помощи, совершение такого акта ни к чему», — полагает Патрушев.

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