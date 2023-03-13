МИД призвал ООН принять резолюцию по расследованию взрывов на Nord Stream

Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Совет Безопасности ООН должен срочно принять резолюцию об учреждении независимой комиссии по расследованию взрывов на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» в связи с обнаружением некоего «предмета» рядом с газопроводами. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Российская делегация провела четыре раунда переговоров, пытаясь выработать приемлемый для всех членов Совбеза текст. Поиск столь необходимого компромисса будет продолжен, учитывая важность установления заказчиков и исполнителей теракта», — добавила Захарова.

Она уточнила, что принять резолюцию требуется, учитывая появление сведений, что в ходе обследования с разрешения Дании компания-оператор трубопроводов Nord Stream AG нашла «предмет», который не является частью конструкции «Северного потока», но может быть частью взрывного устройства.

В МИД, по словам Захаровой, вызвали посла Дании. Дипломат заверил, что принимаются «все меры для изучения ситуации с учетом «аспектов безопасности и экономики», сказала она. Датский посол ограничился «общими словами», добавила представитель МИДа.

18 февраля первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил о резолюции в ООН по расследованию взрыва на «Северных потоках». Российская сторона собиралась требовать проведения независимого международного расследования подрыва «Северного потока», говорил он. Незадолго до этого американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором со ссылкой на один анонимный источник утверждал, что взрыв устроили водолазы США при посредничестве Норвегии. В Пентагоне, ЦРУ и Белом доме его слова опровергли. Позднее газета The New York Times сообщила, что к диверсии может быть причастна проукраинская группировка, в Киеве такой вариант исключили. Кремль назвал статью скоординированным вбросом.

Проект резолюции так и не приняли. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия смогла привлечь внимание к «необходимости проведения тщательного и прозрачного расследования» инцидента. С другой стороны Москва увидела желание Запада «не зацикливаться на этом вопросе, постепенно сделать так, чтобы эта тема ушла в песок», говорил он. Российская сторона, по словам Пескова, этого не допустит.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли в ночь на 26 сентября 2022 года. В результате повреждения получили обе нитки «Северного потока» и одна — «Северного потока — 2». «Дочка» «Газпрома» Nord Stream AG сообщала о полном разрушении участка трубы в водах Швеции. Президент Владимир Путин заявил, что взрыв был «выгоден» «англосаксам». Расследованием произошедшего занимаются Дания, Швеция и Германия.