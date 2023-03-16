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Власти Орловской области проверят сообщения о вооруженных людях в регионе
Орловский губернатор: власти проверяют данные о проникновении группы вооруженных людей
Орловская область
Информация о проникновении в один из районов Орловской области вооруженных людей пока не подтверждается, заявил в телеграм-канале губернатор Андрей Клычков.
«В настоящее время эта информация тщательно проверяется силовыми ведомствами во взаимодействии с органами власти. <...> О результатах проверки сообщу дополнительно», — пообещал он.
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