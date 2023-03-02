ФСБ сообщила о массированном ударе по диверсантам в Брянской области

Группа диверсантов была выдавлена с территории Брянской области, после чего по ним был нанесен удар. По последним данным, в результате атаки в селе Любечане погибли два человека, был ранен ребенок. Кремль назвал нападение терактом

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Группа диверсантов была выдавлена с территории Брянской области, после чего по ним нанесли массированный артиллерийский удар, сообщает ФСБ России, передает ТАСС.

«В результате принятых мер вылазка украинских националистов в Климовском районе Брянской области пресечена», — сказали в спецслужбе.

2 марта губернатор Александр Богомаз сообщил, что в село Любечане в Климовском районе проникли диверсанты с территории Украины и обстреляли автомобиль. В результате обстрела погибли, по последним данным, два человека. Кроме того, пострадал десятилетний ребенок, он находится в больнице, где его прооперировали. Еще одна группа диверсантов напала на село Сушаны в том же районе.

ФСБ сообщала, что в приграничном районе проводит вместе с Минобороны мероприятия по уничтожению украинских диверсантов. В ведомстве утверждали, что ситуация находится под контролем.

Президент Владимир Путин назвал атаку терактом. Киев отверг обвинения в причастности к нападению, назвав сообщения провокацией.