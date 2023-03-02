Путин назвал терактом нападение на Брянскую область

Президент подчеркнул, что целью нападения стали гражданские люди

Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент Владимир Путин охарактеризовал нападение на приграничный район Брянской области как теракт. Об этом он заявил на открытии Года педагога, в котором участвовал по видеосвязи. Запись выступления Путина опубликовал в своем телеграм-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

«Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, там сидят гражданские лица и дети», — сказал президент.

«Именно такие люди и ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, лишить нас своей истории, лишить нас своих традиций, языка», — добавил Путин.

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Утром 2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территорию региона проникли украинские диверсанты, которые обстреляли движущийся автомобиль, в результате один житель погиб, а десятилетний ребенок был ранен.

Позже замгубернатора Андрей Бардуков сообщил, что пострадавший ребенок госпитализирован и его жизни ничто не угрожает.

Нападению подверглись два населенных пункта — села Сушаны и Любечане, находящиеся друг от друга на расстоянии около 15 км, оба рядом с украинской границей.

Федеральная служба безопасности сообщила, что ее сотрудники и приданные силы Минобороны ведут работу по «уничтожению украинских националистов» в Климовском районе Брянской области. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства регулярно получает от силовиков отчеты, в том числе о событиях в Брянской области.