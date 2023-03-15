Подозреваемого в атаке на брянские села внесли в перечень террористов

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 80,88 (+0,36) Инвестиции, 16:06 Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 75,75 (+0,55) Инвестиции, 16:06
В Латвии передумали лишать спортсменов госпомощи за турниры с россиянами Спорт, 18:24
Асад на встрече с Путиным выразил поддержку российской военной операции Политика, 18:22
Как электронные торговые площадки конкурируют с маркетплейсами РБК +, 18:16
Как Сибирь поможет развернуть российскую экономику на Восток РБК+, 18:13
Итоги 2022 года для электронной коммерции РБК +, 18:12
Зеленский уволил глав трех областей Политика, 18:11
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:07
Внутренние и внешние опоры лидера в новой реальности
15 марта 19:00
Записаться
Как устроен индустриальный интернет вещей РБК и Ростелеком, 18:07
Цена нефти Brent потеряла более 5% за день Инвестиции, 18:05
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:02
Подозреваемого в атаке на брянские села внесли в перечень террористов Политика, 18:00
Федерация университетского спорта не продлила срок полномочий Матыцина Спорт, 17:56
Китайский бренд Tank объявил цены на большой внедорожник с индексом 500 Авто, 17:51
В Белгородской области ФСБ пресекла поставки оружия из зоны спецоперации Политика, 17:39
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

Подозреваемого в атаке на брянские села внесли в перечень террористов

Подозреваемого в атаке на села в Брянской области Капустина внесли в список террористов
Пост в одном из сел Брянской области, архивное фото
Пост в одном из сел Брянской области, архивное фото (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Росфинмониторинг включил предполагаемого организатора нападения на два брянских села Дениса Капустина в перечень террористов и экстремистов, следует из данных реестра.

Денис Капустин (Никитин) — основатель «Русского добровольческого корпуса», который входит в состав территориальной обороны вооруженных сил Украины. Члены этого объединения взяли на себя ответственность за атаку на села Сушаны и Любечане в Брянской области 2 марта, Капустин в интервью FT говорил, что акция согласована с Киевом.

При этом официальный Киев свою причастность к нападению отрицал: советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина «не атакует территорию России» и не отправляет туда диверсионные группы.

По данным ФСБ, Капустин также причастен к покушению на председателя совета директоров «Царьграда» Константина Малофеева.

Утром 2 марта власти Брянской области сообщили о нападении диверсионно-разведывательной группы на села Любечане и Сушаны (оба расположены у границы, в 20 км друг от друга). Диверсанты обстреляли автомобиль, в результате погибли два человека, десятилетний мальчик получил ранение. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Спустя несколько часов после сообщения о нападении диверсантов «Русский добровольческий корпус» опубликовал видео, где вооруженные люди стоят у фельдшерско-акушерского пункта села Любечане. 

Читайте на РБК Pro
Stripe ищет деньги и увольняет людей. Что ждет самый дорогой стартап мира
Год под санкциями: почему экономика России выстояла. Версия западных СМИ
Как предприниматели из России подтверждают капитал для иностранных банков
Что будет с криптовалютами после падения американских банков

Через несколько дней, 6 марта, ФСБ заявила о предотвращении покушения на председателя совета директоров «Царьграда» Константина Малофеева. По данным службы, автомобиль Малофеева планировали взорвать. Организатором покушения в ведомстве назвали Капустина.

Подозреваемого в атаке на брянские села внесли в перечень террористов
Подозреваемого в атаке на брянские села внесли в перечень террористов

Теги
Росфинмониторинг террористы экстремисты Брянская область теракт Константин Малофеев ФСБ
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Кремль ответил на вопрос о «международном теракте» в Брянской области
Политика
ФСБ заявила о причастности готовившего покушение на Малофеева к диверсиям
Политика
ФСБ показала видео с попыткой покушения на Константина Малофеева
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter