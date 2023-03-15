Подозреваемого в атаке на села в Брянской области Капустина внесли в список террористов

Подозреваемого в атаке на брянские села внесли в перечень террористов

Пост в одном из сел Брянской области, архивное фото (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Росфинмониторинг включил предполагаемого организатора нападения на два брянских села Дениса Капустина в перечень террористов и экстремистов, следует из данных реестра.

Денис Капустин (Никитин) — основатель «Русского добровольческого корпуса», который входит в состав территориальной обороны вооруженных сил Украины. Члены этого объединения взяли на себя ответственность за атаку на села Сушаны и Любечане в Брянской области 2 марта, Капустин в интервью FT говорил, что акция согласована с Киевом.

При этом официальный Киев свою причастность к нападению отрицал: советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина «не атакует территорию России» и не отправляет туда диверсионные группы.

По данным ФСБ, Капустин также причастен к покушению на председателя совета директоров «Царьграда» Константина Малофеева.

Утром 2 марта власти Брянской области сообщили о нападении диверсионно-разведывательной группы на села Любечане и Сушаны (оба расположены у границы, в 20 км друг от друга). Диверсанты обстреляли автомобиль, в результате погибли два человека, десятилетний мальчик получил ранение. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Спустя несколько часов после сообщения о нападении диверсантов «Русский добровольческий корпус» опубликовал видео, где вооруженные люди стоят у фельдшерско-акушерского пункта села Любечане.

Через несколько дней, 6 марта, ФСБ заявила о предотвращении покушения на председателя совета директоров «Царьграда» Константина Малофеева. По данным службы, автомобиль Малофеева планировали взорвать. Организатором покушения в ведомстве назвали Капустина.