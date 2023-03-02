В Киеве назвали провокацией сообщения о диверсантах

В Кремле назвали нападение диверсантов в Брянской области атакой террористов. В Киеве говорят о «классической провокации»

Михаил Подоляк (Фото: Геннадий Минченко / Global Look Press)

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал провокацией сообщения о нападении и захвате заложников в Брянской области украинской диверсионно-разведывательной группой. «Это классическая провокация. Совершенно сознательная», — написал он в Twitter.

«Украина не атакует территорию России! Украина не отправляет туда ДРГ. <...> Украине это не нужно», — позднее заявил он в видеообращении в Telegram, добавив, что село Сушаны не стратегический объект и украинская сторона «туда не заходит».

2 марта брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что на территорию Климовского района проникла группа диверсантов со стороны Украины. Они обстреляли автомобиль в селе Любечане — в результате погиб водитель и пострадал ребенок. Еще одна группа диверсантов атаковала село Сушаны в том же районе, заявили в пресс-службе главы региона.

Позднее в ФСБ сообщили, что в боях с диверсантами участвуют сотрудники спецслужбы и приданные силы Минобороны.

Источники ТАСС и РИА «Новости» сообщили, что в Любечанах в местном магазине несколько человек были взяты в заложники. По данным «Интерфакса», заложники были и в Сушанах. Региональные власти это не подтвердили.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал происходящее в Брянской области «атакой террористов». Он сообщил, что президент Владимир Путин получает доклады от Богомаза, министра обороны Сергея Шойгу, директора ФСБ Александра Бортникова и главы Росгвардии Виктора Золотова. Глава государства отменил запланированную поездку в Ставропольский край, а в пятницу, 3 марта, проведет оперативное совещание с членами Совбеза. На вопрос, изменится ли статус военной операции, Песков ответил: «Не знаю. Не могу сказать».