В Киеве восстановили работу централизованного теплоснабжения, написал мэр Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

Он отметил, что коммунальщики еще работают над удалением воздуха из систем отопления отдельных домов. При этом теплогенерирующее оборудование работает в оптимальных параметрах. Электро- и водоснабжение в украинской столице также функционируют в штатном режиме, добавил Кличко.

9 марта по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Местные власти и СМИ сообщали о взрывах в нескольких регионах страны, в том числе в Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях. В части Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов Киева ввели стабилизационные отключения электричества, сообщал энергохолдинг ДТЭК. Кличко писал, что без отопления остались 40% потребителей города.

Минобороны России в этот день сообщало о массированном «ударе возмездия» по военным и энергетическим объектам Украины. Военнослужащие применили гиперзвуковые ракеты «Кинжал». В ведомстве назвали удар ответом на нападение диверсантов в Брянской области.

Власти этого региона 2 марта заявили о проникновении в села Любечане и Сушаны диверсионно-разведывательной группы из Украины. Члены ДРГ обстреляли автомобиль, погибли два человека, был ранен ребенок. Президент России Владимир Путин охарактеризовал нападение как теракт. В Киеве сообщения о диверсантах назвали провокацией.