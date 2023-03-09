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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о двух пострадавших из-за взрывов

Мэр Киева Кличко: два взрыва прозвучали в городе, двух человек госпитализировали
Фото: Vladyslav Smilianets / Reuters
Фото: Vladyslav Smilianets / Reuters

В Киеве из-за взрывов пострадали два человека, сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.

По словам Кличко, в Святошинском районе пострадали два человека, их госпитализировали.

Утром в Киеве сработала воздушная тревога; глава города сообщил, что в Киеве слышны взрывы. «Взрывы в Голосеевском районе столицы», — написал Кличко около 7:30 мск. «Еще один взрыв в столице. Святошинский район», — добавил он спустя 40 минут. Мэр также попросил жителей столицы оставаться в укрытиях.

В телегам-канале киевской городской военной администрации сообщили о попадании в объект инфраструктуры в Голосеевском районе. В столице начались частичные отключения электроэнергии.

Воздушную тревогу утром 9 марта объявили во всех регионах Украины, власти некоторых областей заявили об обстрелах объектов инфраструктуры и отключении электроснабжения. В частности, взрывы слышали в Харьковской, Одесской и Сумской областях.

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с середины октября. В российском Минобороны отчитывались о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент России Владимир Путин называл это ответом на действия Киева, в том числе на взрыв на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС.

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