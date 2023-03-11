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В Киеве ввели отключения света из-за повреждения энергообъектов

ДТЭК: в Киеве ввели отключения электричества из-за повреждения энергообъектов
Фото: Сергей Чузавков / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Сергей Чузавков / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Киеве введены стабилизационные отключения электричества из-за поврежденных энергообъектов. Об этом говорится в телеграм-канале компании ДТЭК.

«В части Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов происходят отключения согласно стабилизационным графикам. Из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию для всех жителей этих районов», — говорится в сообщении энергохолдинга.

9 марта Украина после объявления воздушной тревоги по всей стране подверглась ракетному обстрелу. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Голосеевском и Святошинском районах и заявил о старте экстренных отключений подачи электричества. В ДТЭК также сказали об атаке на три теплоэлектростанции и повреждении оборудования ТЭС.

Теги
Украина отключение электричества Киев ДТЭК
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