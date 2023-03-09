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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных сервисов, отслеживающих такие оповещения.

Тревогу в украинских регионах в ночь на 9 марта объявляли постепенно. Сначала сигналы звучали в северной части страны — там тревогу объявили около 02:00 мск. В течение часа тревога зазвучала в Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях на востоке страны, а также в южных Одесской и Николаевской.

Позднее, около 03:15 мск, сигналы тревоги зазвучали в центральных областях страны — Винницкой и Житомирской. В течение получаса тревогу объявили в западных областях. К 03:40 мск сигналы продолжали звучать на всей территории страны.

В Одесской области и Павлограде (Днепропетровская область) работает система ПВО, передает УНИАН в телеграм-канале без указания источника. Суспiльне со ссылкой на корреспондентов пишет о взрывах в Николаеве.

Воздушную тревогу в регионах Украины объявляют регулярно с середины октября. Минобороны России заявляло о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по украинским объектам военного управления и энергетической системы. Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины в ответ на действия Киева, в том числе теракт на Крымском мосту, отмечал президент Владимир Путин.

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Теги
Украина Воздушная тревога
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