Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 марта
EUR ЦБ: 80,14 (-0,41) Инвестиции, 09 мар, 16:07 Курс доллара на 10 марта
USD ЦБ: 75,9 (+0,45) Инвестиции, 09 мар, 16:07
Байден и Трюдо обсудят модернизацию обороны континента и поддержку Киева Политика, 03:44
Аксенов заявил, что все основные объекты жизнеобеспечения Крыма защищены Политика, 03:23
Сенаторы США предложили запретить импорт урана из России Политика, 03:15
FT узнала, что США призвали мировых трейдеров торговать нефтью из России Финансы, 03:02
Умерла последняя участница движения «Белая роза» Трауте Лафренц Общество, 02:48
Орбан допустил пересмотр отношений с Россией Политика, 02:17
В США приветствовали решение Грузии отозвать законопроект об иноагентах Политика, 02:09
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Вучич объяснил продажу вооружений необходимостью кормить народ Политика, 01:33
Директор ЦРУ назвал ключевое время конфликта на Украине Политика, 01:28
«Манчестер Юнайтед» разгромил испанский клуб в 1/8 финала Лиги Европы Спорт, 00:58
Белый дом представил проект бюджета на 2024 год в размере $6,8 трлн Экономика, 00:56
Variety узнал об отказе Зеленскому выступить на «Оскаре» Политика, 00:52
Bloomberg узнал, что ЕС не может найти большую часть российских активов Финансы, 00:40
Шесть человек погибли в результате стрельбы в Германии Общество, 00:40
Политика ,  
0 

Байден и Трюдо обсудят модернизацию обороны континента и поддержку Киева

Белый дом: Байден и Трюдо в Оттаве обсудят модернизацию NORAD и поддержку Украины

Президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудят модернизацию объединенного командования воздушно-космической обороны (North American Aerospace Defense Command, NORAD) и текущие условия по поддержке Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Также лидеры двух стран обсудят нелегальную миграцию и сотрудничество в области борьбы с наркотиками — по словам Жан-Пьер, синтетические опиоиды «опустошили» США и Канаду.

Силы NORAD были задействованы в феврале после того, как в воздушное пространство Канады залетел неопознанный объект. Истребители подразделения сбили его. Как сказала министр обороны Канады Анита Ананд, объект угрожал гражданской авиации. Она отметила, что это первый случай, когда NORAD «сбило объект в воздушном пространстве Канады, и важность этого нельзя недооценивать». Трюдо приказал уничтожить аэростат, обсудив с Байденом меры «для выяснения более подробной информации о его цели и происхождении».

18 февраля военные объединения прекратили поиски обломков неопознанных летающих объектов, сбитых над озером Гурон и Аляской. В заявлении подразделения говорилось, что это решение было принято после того, как США и Канада «провели системные поиски в каждом районе, используя самые разные возможности», не обнаружив обломков. Сбитый над американско-канадской границы объект, как заявили в Пентагоне, представлял угрозу из-за «потенциально имевшихся у него разведывательных возможностей».

Байден и Трюдо обсудят модернизацию обороны континента и поддержку Киева
Байден и Трюдо обсудят модернизацию обороны континента и поддержку Киева

Также США и Канада отправляют Украине танки в рамках вооруженной помощи. 24 февраля Оттава пообещала поставить Киеву четыре дополнительных танка Leopard 2, до этого Канада заявила о передаче еще четырех бронемашин. Кроме танков, Канада сообщила о планах предоставить бронированную ремонтно-восстановительную машину и более 5 тыс. единиц 155-мм боеприпасов. В конце января Байден объявил о поставке танков Abrams Киеву — ВСУ должны получить 31 бронемашину, что эквивалентно одному украинскому батальону.

Читайте на РБК Pro
«Он меня бесит»: как быть, если коллега действует на нервы
«И без зуба проживу»: шесть главных мифов об имплантации
Россияне снова начали тратить деньги. Но уже не в магазинах
«На юань нельзя ориентироваться»: что ждет китайскую валюту в 2023-м

В Кремле заявляли, что поставленные Украине танки «будут гореть». Президент России Владимир Путин пообещал, что Москве «есть чем ответить» и «применением бронетехники дело не закончится».

Теги
Канада США Джастин Трюдо Джо Байден NORAD поставки оружия Украина
Материалы по теме
WP сообщил о 15 годах, необходимых США для восполнения запасов оружия
Политика
Байден и Шольц в атмосфере секретности обсудили «все мировые проблемы»
Политика
Трюдо и Шольц договорились о поставках водорода в ФРГ с 2025 года
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter