Байден и Трюдо обсудят модернизацию обороны континента и поддержку Киева

Президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудят модернизацию объединенного командования воздушно-космической обороны (North American Aerospace Defense Command, NORAD) и текущие условия по поддержке Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Также лидеры двух стран обсудят нелегальную миграцию и сотрудничество в области борьбы с наркотиками — по словам Жан-Пьер, синтетические опиоиды «опустошили» США и Канаду.

Силы NORAD были задействованы в феврале после того, как в воздушное пространство Канады залетел неопознанный объект. Истребители подразделения сбили его. Как сказала министр обороны Канады Анита Ананд, объект угрожал гражданской авиации. Она отметила, что это первый случай, когда NORAD «сбило объект в воздушном пространстве Канады, и важность этого нельзя недооценивать». Трюдо приказал уничтожить аэростат, обсудив с Байденом меры «для выяснения более подробной информации о его цели и происхождении».

18 февраля военные объединения прекратили поиски обломков неопознанных летающих объектов, сбитых над озером Гурон и Аляской. В заявлении подразделения говорилось, что это решение было принято после того, как США и Канада «провели системные поиски в каждом районе, используя самые разные возможности», не обнаружив обломков. Сбитый над американско-канадской границы объект, как заявили в Пентагоне, представлял угрозу из-за «потенциально имевшихся у него разведывательных возможностей».

Также США и Канада отправляют Украине танки в рамках вооруженной помощи. 24 февраля Оттава пообещала поставить Киеву четыре дополнительных танка Leopard 2, до этого Канада заявила о передаче еще четырех бронемашин. Кроме танков, Канада сообщила о планах предоставить бронированную ремонтно-восстановительную машину и более 5 тыс. единиц 155-мм боеприпасов. В конце января Байден объявил о поставке танков Abrams Киеву — ВСУ должны получить 31 бронемашину, что эквивалентно одному украинскому батальону.

В Кремле заявляли, что поставленные Украине танки «будут гореть». Президент России Владимир Путин пообещал, что Москве «есть чем ответить» и «применением бронетехники дело не закончится».