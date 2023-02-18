Военные США не нашли обломков неопознанных объектов и завершили поиски

Военные прекратили поиски обломков сбитых над Аляской и озером Гурон неопознанных летающих объектов, не обнаружив их, сообщает объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента (NORAD) в Twitter (соцсеть заблокирована в России).

В опубликованном NORAD заявлении говорится, что решение о прекращении поисков было принято после того, как США совместно с Канадой «провели системные поиски в каждом районе, используя различные возможности, включая снимки с воздуха, датчики, а также сканирование недр, но не обнаружили обломков».

Спустя почти неделю после того, как военные США сбили над побережьем Южной Каролины китайский зонд, 10 февраля, Белый дом объявил о сбитом летающем объекте над Аляской, его обломки упали в море. Кому принадлежал аппарат, не уточнялось.

В ночь на 12 февраля летающий объект сбили над Канадой, а вечером американские военные сбили неопознанный объект над озером Гурон на границе с ней.

В Пентагоне заявили, что он пролетал над военной инфраструктурой и представлял угрозу из-за «потенциально имевшихся у него разведывательных возможностей». ABC и Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника писали, что объект представлял собой восьмиугольную конструкцию со свисающими нитями без заметной полезной нагрузки.