Власти Канады назвали сбитый объект угрозой гражданской авиации

Глава Минобороны Канады заявила, что о происхождении и цели объекта, сбитого NORAD по приказу Джастина Трюдо, еще рано судить. Канадские и американские военные собирают обломки, чтобы проанализировать их

Неопознанный воздушный объект, сбитый в небе над Северной Канадой, представлял угрозу гражданской авиации, сказала на пресс-конференции министр обороны страны Анита Ананд, передает CNN.

Глава Минобороны сообщила, что объект незаконно вторгся в воздушное пространство Канады и летел на высоте 40 тыс. футов (около 12 км). Командование воздушно-космической обороны США и Канады (North American Aerospace Defense Command, NORAD) сбило его примерно в 160 км от границы двух стран над Юконом, территорией на северо-западе Канады.

«Сейчас я не буду строить догадки о происхождении этого объекта. Еще слишком рано проводить анализ обломков, поскольку мы еще не закончили их сбор», — сказала Ананд (цитата по Global News). По словам министра, объект был похож на китайский аэростат, сбитый американскими военными над Атлантическим океаном, но меньше по размеру и цилиндрической формы.

Глава Минобороны отметила, что «это первый случай, когда NORAD сбило объект в воздушном пространстве Канады, и важность этого нельзя недооценивать». После того как канадский премьер Джастин Трюдо приказал уничтожить объект, он обсудил с президентом США Джо Байденом меры «для выяснения более подробной информации о его цели и происхождении», сообщили в Белом доме. В Пентагоне заявили, что объект днем ранее был замечен в воздушном пространстве Аляски.

4 февраля военные США сбили у побережья Северной Каролины китайский аэростат, который почти неделю провел в воздушном пространстве страны. По мнению Вашингтона, воздушный шар использовался для шпионажа и сбора разведданных и был оснащен соответствующим оборудованием. В Пекине это опровергают, заявляя, что аппарат применялся в метеорологических целях и залетел на территорию Соединенных Штатов случайно. В МИД Китая считают, что США «злоупотребили военной силой» и это вредит двусторонним отношениям.