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Военные сбили неопознанный объект над Канадой по приказу Трюдо

Военные США и Канады заявили о неопознанном объекте в небе и сбили его по приказу Трюдо

Командование воздушно-космической обороны США и Канады (North American Aerospace Defense Command, NORAD) заявило о неопознанном воздушном объекте в небе над Северной Канадой, сообщает телеканал Global News.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо приказал сбить его.

«Канадские и американские самолеты были подняты в воздух, а американский F-22 успешно обстрелял объект», — отметил Трюдо в своем Twitter.

Ранее майор Оливье Галлан, представляющий NORAD, заявил Global Times о появлении неопознанного летающего объекта над Канадой. 

«В настоящее время мы не можем раскрывать подробности, связанные с деятельностью [объектов в небе]. <...> NORAD проводит рассредоточенные операции по защите Северной Америки в одном или во всех трех регионах», — сказал Галлан.

Телеканал со ссылкой на три источника в военных структурах уточнил, что NORAD может отслеживать два объекта, вероятнее всего, являющимися китайскими воздушными шарами. О том, что китайский зонд, в начале февраля залетевший в воздушное пространство США может быть частью широкой шпионской программы КНР, сообщал Bloomberg со ссылкой на источники.

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4 февраля военные США сбили китайский аэростат у побережья Северной Каролины. По мнению Вашингтона, воздушный шар используется для шпионажа, когда как Китай заявлял о том, что все аэростаты — метеорологические зонды. Изначально американские власти не хотели сбивать шар, поскольку обломки могли нанести ущерб объектам на земле и мирным жителям.

В КНР после этого заявили об ущербе усилиям двух стран по стабилизации отношений. В Пекине считают, что воздушный шар случайно попал в пространство США, а военные Вашингтона «злоупотребили силой», сбив гражданский объект.

Теги
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