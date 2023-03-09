В Киеве и Харькове прогремели взрывы

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 80,55 (+0,31) Инвестиции, 07 мар, 16:13 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 75,46 (-0,02) Инвестиции, 07 мар, 16:13
Как устроен индустриальный интернет вещей РБК и Ростелеком, 08:08
На Верхнем Ларсе образовалась пробка в сторону России. Видео Общество, 08:07
Брокеры предложили увеличить число инструментов для непрофессионалов Финансы, 08:00
В Нижневартовске мужчина открыл стрельбу с балкона Общество, 07:58
Генсек ООН призвал власти и протестующих в Грузии избегать эскалации Политика, 07:43
72 простые итерации: как владельцу контролировать свой бизнес РБК и СберБизнес, 07:42
Как приостановка членства России в FATF скажется на антиотмывочных мерах Pro, 07:30
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:30
Зеленский напомнил об отказе применять оружие Запада для ударов по России Политика, 07:26
В Киеве и Харькове прогремели взрывы Политика, 07:21
Экс-глава «Аэрофлота» Полубояринов перешел на работу в «Ростех» Бизнес, 07:00
До трех европаллет: фургон для владельцев небольших автопарков РБК и ГАЗ, 06:51
WP сообщил о 15 годах, необходимых США для восполнения запасов оружия Политика, 06:43
Отстыковку от МКС Crew Dragon с Анной Кикиной отложили из-за непогоды Технологии и медиа, 06:25
Военная операция на Украине ,  
0 

В Киеве и Харькове прогремели взрывы

В Харьковской и Одесской областях после ракетного удара начались перебои электроснабжения
Отключения электроэнергии из-за ракетного удара начались как минимум в четырех областях и Киеве. Мэр заявил о взрыве в столице. Взрывы слышали в еще почти 10 регионах Украины. Последний массированный удар по стране был месяц назад

Украина после объявления по всей стране воздушной тревоги подверглась ракетному обстрелу, власти некоторых регионов заявили об обстрелах объектов инфраструктуры и отключении электроснабжения.

Глава Одесской области Максим Марченко сообщил в Telegram о массированном ракетном обстреле и попадании в объект энергетической инфраструктуры, в результате которого началось отключение электроснабжения.

Руководитель Харьковской области Олег Синегубов написал в телеграм-канале, что по области и Харькову нанесли удары, целями были объекты критической инфраструктуры. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в некоторых районах города есть проблемы с электричеством.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram о взрыве в Голосеевском районе украинской столицы. Позднее он заявил о старте экстренных отключений подачи электричества. «Без света примерно 15% потребителей», — уточнил Кличко.

«Суспiльне» и «Политика» сообщили, что в столице были повторные взрывы.

УНИАН пишет о взрывах в Днепре, Луцке и Ровно и работе ПВО в Сумской области. Корреспонденты «Суспiльне» сообщили о взрывах в Николаеве. В Полтавской области, как пишет «Суспiльне» со ссылкой на «Полтаваоблэнерго», начались экстренные отключения электричества из-за угрозы обстрелов. Об отключении электричества сообщили и в Днепропетровской области.

Читайте на РБК Pro
«На юань нельзя ориентироваться»: что ждет китайскую валюту в 2023-м
Россияне стали чаще употреблять алкоголь. Увольнять ли пьющих сотрудников
«Негде спрятаться»: почему норвежский суверенный фонд теряет деньги
Чем может обернуться попытка навязать подростку выбор профессии

"РБК Украина" указывает, что взрывы также были в Житомире, Киевской (из-за работы ПВО), Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

«Укрзалізниця» в телеграм-канале сообщила о задержках поездов после атак по энергообъектам. На час задерживаются пять составов, более чем на полчаса — еще десять.

Последний массированный ракетный обстрел Украины, как следует из сообщений российского Минобороны, был 10 февраля. Ведомство заявило, что удар был нанесен «по критически важным объектам системы энергетики, обеспечивающим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы». Армия использовала не только ракеты, но и беспилотники.

Тогда о взрывах и работе ПВО сообщили по меньшей мере в семи регионах и городах Украины, о попадании в объекты инфраструктуры сообщали власти Запорожья и Хмельницкой области.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина ракетный удар отключение электричества
Материалы по теме
В «Укрэнерго» допустили возобновление экспорта электроэнергии
Экономика
Минобороны сообщило о массированном ударе по энергообъектам на Украине
Политика
В Харькове и Киеве сообщили о ракетных ударах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter