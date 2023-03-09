В Киеве и Харькове прогремели взрывы

В Харьковской и Одесской областях после ракетного удара начались перебои электроснабжения

Отключения электроэнергии из-за ракетного удара начались как минимум в четырех областях и Киеве. Мэр заявил о взрыве в столице. Взрывы слышали в еще почти 10 регионах Украины. Последний массированный удар по стране был месяц назад

Украина после объявления по всей стране воздушной тревоги подверглась ракетному обстрелу, власти некоторых регионов заявили об обстрелах объектов инфраструктуры и отключении электроснабжения.

Глава Одесской области Максим Марченко сообщил в Telegram о массированном ракетном обстреле и попадании в объект энергетической инфраструктуры, в результате которого началось отключение электроснабжения.

Руководитель Харьковской области Олег Синегубов написал в телеграм-канале, что по области и Харькову нанесли удары, целями были объекты критической инфраструктуры. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в некоторых районах города есть проблемы с электричеством.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram о взрыве в Голосеевском районе украинской столицы. Позднее он заявил о старте экстренных отключений подачи электричества. «Без света примерно 15% потребителей», — уточнил Кличко.

«Суспiльне» и «Политика» сообщили, что в столице были повторные взрывы.

УНИАН пишет о взрывах в Днепре, Луцке и Ровно и работе ПВО в Сумской области. Корреспонденты «Суспiльне» сообщили о взрывах в Николаеве. В Полтавской области, как пишет «Суспiльне» со ссылкой на «Полтаваоблэнерго», начались экстренные отключения электричества из-за угрозы обстрелов. Об отключении электричества сообщили и в Днепропетровской области.

"РБК Украина" указывает, что взрывы также были в Житомире, Киевской (из-за работы ПВО), Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

«Укрзалізниця» в телеграм-канале сообщила о задержках поездов после атак по энергообъектам. На час задерживаются пять составов, более чем на полчаса — еще десять.

Последний массированный ракетный обстрел Украины, как следует из сообщений российского Минобороны, был 10 февраля. Ведомство заявило, что удар был нанесен «по критически важным объектам системы энергетики, обеспечивающим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы». Армия использовала не только ракеты, но и беспилотники.

Тогда о взрывах и работе ПВО сообщили по меньшей мере в семи регионах и городах Украины, о попадании в объекты инфраструктуры сообщали власти Запорожья и Хмельницкой области.