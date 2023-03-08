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Нидерландская Gasunie полностью списала свою долю в «Северном потоке»

Нидерландская Gasunie полностью списала свою долю в «Северном потоке»
«Газпром» GAZP ₽162,57 -0,48% Купить
Фото: Marcus Brandt / dpa / Global Look Press
Фото: Marcus Brandt / dpa / Global Look Press

Нидерландская Gasunie полностью списала свою долю в Nord Stream, сообщила пресс-служба компании.

«В текущем геополитическом контексте Gasunie не предвидит решения вопроса о поставках газа по «Северному потоку» в обозримом будущем и, как следствие, не рассчитывает больше получать какие-либо дивиденды», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания находится в тесном контакте с правительством Нидерландов и другими акционерами «Северного потока» по вопросу стабилизации трубопроводов для предотвращения ущерба окружающей среде и обеспечения безопасности.

Gasunie получила 9% акций в Nord Stream AG (компания — оператор «Северного потока») в июне 2008 года. В июле прошлого года нидерландская компания объявила о снижении стоимости своей доли с $508 млн до $240 млн.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года. Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. Президент России Владимир Путин возложил ответственность за подрыв на «англосаксов», которым нарушение работы «Северных потоков», по его мнению, было выгодно.

Расследованием инцидента занимаются Германия, Швеция и Дания, в международных водах которых произошли взрывы. Постпред России при ООН Василий Небензя говорил, что они не информируют Москву о ходе расследования.

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В начале февраля американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором со ссылкой на один анонимный источник утверждалось, что подрыв организовали американские водолазы при участии Норвегии. Вашингтон опроверг свою причастность к инциденту.

7 марта газеты The New York Times и Die Zeit сообщили об «украинском следе» в подрывах. По данным последней, следователи из ФРГ идентифицировали яхту, которая, вероятно, использовалась при совершении взрыва. Она была арендована компанией из Польши, которая, по-видимому, принадлежит двум украинцам, писало издание. В операции участвовали шесть человек.

Киев опроверг причастность к инцидентам. В Москве назвали публикации «вбросом», который отвлекает внимание от истинных авторов диверсии.

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