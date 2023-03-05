Минобороны России открыло горячую линию по вопросам военной операции

Минобороны России сообщило об открытии телефонной горячей линии по вопросам военной операции на Украине.

«В Минобороны открывается дополнительный номер горячей линии по вопросам проведения специальной военной операции — 117. Также информацию по вопросам частичной мобилизации и призыва граждан на военную службу можно получить, позвонив на единый номер информационно-справочной службы — 122», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Горячую линию 122 запустили 22 сентября прошлого года, на следующий день после объявления президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации. К 28 сентября на линию поступило более 500 тыс. звонков.

В тот же день Минобороны открыло отдельную горячую линию для родственников мобилизованных. Ответы на частые вопросы о призыве также начали размещать на правительственном сайте объясняем.рф.

Министр обороны Сергей Шойгу объявил о завершении частичной мобилизации 28 октября. Всего планировалось призвать 300 тыс. человек из запаса, по словам министра, это задание выполнено.

При этом президент России Владимир Путин не подписывал указ о завершении частичной мобилизации. В Кремле считают, что в этом нет необходимости. В Минобороны говорили, что военные лишатся социальных гарантий и денежных компенсаций, если указ о частичной мобилизации признают утратившим силу.