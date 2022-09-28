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На горячую линию по мобилизации поступило более 500 тыс. звонков

Власти сообщили о 500 тыс. звонков на горячую линию по мобилизации
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

На горячую линию 122, которая была запущена 22 сентября после объявления частичной мобилизации, поступило более 500 тыс. звонков, сообщили РБК в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который курирует вопрос информирования населения по мобилизации.

Чернышенко рассказал, что в среднем время ожидания ответа оператора на линии составляет около минуты. Оперативнее всего на звонки отвечают в колл-центрах Ненецкого автономного округа, Кабардино-Балкарии и Оренбургской области, а на Камчатке и в Псковской области время ожидания «не соответствует нормативу».

Кроме того, власти подсчитали, в каких регионах было больше и меньше всего недозвонов. Их практически нет в Мурманской, Кемеровской областях и Карачаево-Черкесии, а в Саратовской, Ростовской областях и Ингушетии отмечается наибольшая доля недозвонов в общей массе обращений.

Активнее всего на горячую линию звонили жители Севастополя, Воронежской и Пензенской областей. Там зафиксировано «максимальное количество звонков на 100 тыс. населения».

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. В указе главы государства не были перечислены никакие критерии призыва мобилизованных. На следующий день Минобороны опубликовало разъяснения о том, кто будет призван, а кто нет. Также власти запустили горячую линию для обращений граждан по вопросу мобилизации. Пояснения насчет мобилизации можно найти и на сайте объясняем.рф.

Теги
частичная мобилизация мобилизация горячая линия Дмитрий Чернышенко
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