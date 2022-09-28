Минобороны открыло горячую линию для родственников мобилизованных
Минобороны России запустило горячую линию для родственников мобилизованных граждан. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.
Получить консультацию можно по следующим телефонам:
- 8 (800) 100-77-07
- 8 (495) 498-43-54
- 8 (495) 498-34-46
В России уже действует горячая линия 122 по вопросам мобилизации. Ее запустили 22 сентября, на следующий день после начала мобилизационных мероприятий. По состоянию на 28 сентября на нее поступило более 500 тыс. звонков. Активнее всего звонят жители Севастополя, Воронежской и Пензенской областей.
Пояснения, касающиеся мобилизации, также публикует портал «объясняем.рф». Там размещают официальные сообщения от властей.
Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. На следующий день Минобороны опубликовало разъяснения, кто именно подлежит призыву. Это рядовые и сержанты запаса до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет, предпочтительно имеющие боевой опыт. Приоритетным критерием считается наличие востребованной в войсках военно-учетной специальности стрелка, танкиста, артиллериста, водителя, механика-водителя.
Всего власти хотят призвать 300 тыс. резервистов, пообещал глава Минобороны Сергей Шойгу.
После начала мобилизации россияне начали сообщать об ошибках военкоматов и призыве людей, которые под критерии частичной мобилизации не подпадают. Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил разобраться с нарушениями, а председатель Совфеда Валентина Матвиенко потребовала их не допускать. Глава СПЧ Валерий Фадеев также пожаловался в Минобороны на формальное отношение военкоматов к сопутствующим процедурам. По его словам, комиссариаты исходили из логики «палочной системы» и отказывались принимать добровольцев, так как военкомат «уже выполнил план». После этого в регионах начали отзывать ошибочно разосланные повестки.