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Минобороны открыло горячую линию для родственников мобилизованных

Звонить на нее можно по трем телефонам. Ранее российские власти уже запустили горячую линию 122, к 28 сентября на нее поступило более 500 тыс. звонков. Разъяснения насчет мобилизации также публикует портал «объясняем.рф»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Минобороны России запустило горячую линию для родственников мобилизованных граждан. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.

Получить консультацию можно по следующим телефонам:

  • 8 (800) 100-77-07
  • 8 (495) 498-43-54
  • 8 (495) 498-34-46

В России уже действует горячая линия 122 по вопросам мобилизации. Ее запустили 22 сентября, на следующий день после начала мобилизационных мероприятий. По состоянию на 28 сентября на нее поступило более 500 тыс. звонков. Активнее всего звонят жители Севастополя, Воронежской и Пензенской областей.

На горячую линию по мобилизации поступило более 500 тыс. звонков
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Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

Пояснения, касающиеся мобилизации, также публикует портал «объясняем.рф». Там размещают официальные сообщения от властей.

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. На следующий день Минобороны опубликовало разъяснения, кто именно подлежит призыву. Это рядовые и сержанты запаса до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет, предпочтительно имеющие боевой опыт. Приоритетным критерием считается наличие востребованной в войсках военно-учетной специальности стрелка, танкиста, артиллериста, водителя, механика-водителя.

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Собянин заявил, что военкоматы Москвы отзовут неверно выписанные повестки
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Фото:Андрей Любимов / РБК

После начала мобилизации россияне начали сообщать об ошибках военкоматов и призыве людей, которые под критерии частичной мобилизации не подпадают. Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил разобраться с нарушениями, а председатель Совфеда Валентина Матвиенко потребовала их не допускать. Глава СПЧ Валерий Фадеев также пожаловался в Минобороны на формальное отношение военкоматов к сопутствующим процедурам. По его словам, комиссариаты исходили из логики «палочной системы» и отказывались принимать добровольцев, так как военкомат «уже выполнил план». После этого в регионах начали отзывать ошибочно разосланные повестки.

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Теги
Татьяна Зыкина
горячая линия Минобороны частичная мобилизация
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