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Минобороны объяснило действие указа о мобилизации социальными гарантиями

Минобороны: действие указа о мобилизации обеспечивает социальные гарантии военнослужащим
Благодаря действию указа для военнослужащих продолжают обеспечиваться социальные гарантии и компенсации, пояснили в ведомстве. В Кремле ранее говорили, что документ действует, так как регулирует задачи военнослужащих
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Если в России признают утратившим силу указ о частичной мобилизации, военные лишатся социальных гарантий и денежных компенсаций, сообщило Минобороны в ответ на обращение депутата Псковского областного собрания от «Яблока» Артура Гайдука. Ответ военного ведомства опубликован на сайте политического объединения.

«В случае признания указа утратившим силу до окончания СВО граждане, призванные по мобилизации, и члены их семей будут лишены дополнительных социальных гарантий и компенсаций, предусмотренных правительством и высшими должностными лицами субъектов», — говорится в документе.

В ведомстве отметили, что статус мобилизованных и денежное содержание в таком случае не будут соответствовать статусу и денежному содержанию военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Ранее Гайдук также обращался с вопросом по поводу действия указа о мобилизации в администрацию президента. В январе в управлении главы государства по работе с обращениями ему ответили, что действие указа о мобилизации продолжается и что закончены оповещение и призыв граждан, пребывающих в запасе, но военные комиссариаты продолжают комплектовать воинские части за счет добровольцев и тех, кто хочет поступить на службу по контракту.

В Кремле, комментируя продолжение действия указа о мобилизации, связали это с юридической особенностью. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что планируемое число мобилизованных по России было набрано. Позднее он уточнил, что кроме призыва частичная мобилизация включает и другие мероприятия, в том числе исполнение задач военнослужащими. Указ продолжает действовать в этой части, пояснил Песков.

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В ноябре президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тыс. руб. военнослужащим, заключившим контракт для прохождения службы во время военной операции на Украине, в том числе мобилизованным. Позднее он приравнял к военнослужащим добровольцев, распространив на них все социальные гарантии. Выплаты мобилизованным назначали и власти регионов.

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Юлия Волкова Юлия Волкова
При участии
Анастасия Серова
военнослужащие мобилизация Минобороны выплаты Военная операция на Украине
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