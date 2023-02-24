Белый дом заявил об отсутствии изменений в ядерной позиции России

США не видят изменений в ядерной позиции России и не меняли свою, заявил советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан в эфире телеканала CNN.

«Мы не видим изменений в ядерных силах России, которые заставили бы нас поверить, что что-то фундаментально изменилось по сравнению с тем, как обстояли дела в течение прошлого года», — сказал он.

По словам Салливана, Вашингтон поддерживает каналы связи с российским руководством, чтобы иметь возможность говорить о риске подобной эскалации и серьезности последствий применения ядерного оружия.

21 февраля президент Владимир Путин объявил о приостановке участия России в участия России в Договоре об ограничении стратегических вооружений (СНВ-3). На следующий день законопроект об приостановке поддержали обе палаты парламента — Госдума и Совет Федерации.

Путин пояснил, что США и НАТО хотят выполнения Россией положений СНВ-3, но одновременно с этим настроены нанести ей «стратегическое поражение». Он напомнил, что в альянс входят еще две ядерные державы — Франция и Великобритания, предложив расширить состав участников СНВ-3 всем НАТО.

В МИДе при этом пообещали, что Россия продолжит соблюдать предусмотренные договором ограничения и обмениваться с американской стороной уведомлениями о пусках баллистических ракет. Эту позицию подтвердили в российском Минобороны.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно возобновить действие договора, французский МИД выразил сожаление по поводу решения Москвы. США сочли решение России «большой ошибкой», однако не увидели причин менять ядерную политику. «Объявление России о том, что она приостанавливает участие в СНВ, вызывает глубокое сожаление и безответственно», — говорил госсекретарь США Блинкен.