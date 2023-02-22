Захарова обвинила Запад и Украину в отсутствии политической воли для мира
Захарова: Москва не видит политической воли Запада и Киева для мира на Украине
Мария Захарова
Для скорейшего окончания конфликта на Украине необходима политическая воля со стороны Запада и Киева, заявила на брифинге официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
«А этого мы не наблюдаем», — сказала она (цитата по ТАСС).
По словам Захаровой, для России дипломатия «всегда в приоритете», но «в данном случае все возможности были испробованы и при этом исчерпаны».
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