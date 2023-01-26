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Зеленский заявил о незаинтересованности в переговорах с Путиным

Зеленский заявил, что переговоры с Путиным ему неинтересным
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News вновь подтвердил свой отказ от переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Мне это неинтересно. Неинтересно встречаться с ним, разговаривать... Потому что у нас была встреча с ним в Нормандском формате, это было до полномасштабного конфликта. Я видел человека, который говорил одно, а делал другое... Встречаться, с ним, пожимать руки? Не интересно. Вести переговоры? Я вообще не понимаю, кто принимает решения в России», — сказал Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что и российская сторона отказывается от переговоров — по его словам, Москва не шла на диалог и до начала военного конфликта. По его словам, после начала военных действий Путин стал для него «никем».

В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский утвердил своим указом решение Совета нацбезопасности и обороны Украины об отказе от переговоров с Москвой, пока президентом России является Владимир Путин.

Как рассказывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, лидеры России и Украины не общались уже несколько лет. В последний раз они говорили по телефону в июле 2020 года. Личная встреча Путина и Зеленского произошла только один раз в 2019 году на саммите в нормандском формате. В нем также участвовали бывший канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон. Двухсторонняя встреча Путина и Зеленского тогда длилась около 15 минут.

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Владимир Зеленский Владимир Путин переговоры Украина

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года

Владимир Путин

политик, президент России

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