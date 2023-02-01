Матвиенко заявила о готовности к переговорам с Украиной без условий

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Весь РБК Pro до -50%
Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 76,3 (+0,52) Инвестиции, 31 янв, 15:54
Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 70,52 (+0,92) Инвестиции, 31 янв, 15:54
Путин назвал задачей Минобороны не допускать обстрелы со стороны Украины Политика, 17:26
Захарова назвала абсурдом оценку Макрона поставок Украине истребителей Политика, 17:23
Еда вышла из ресторанов: три важных тренда на рынке фудсервиса РБК и Черкизово, 17:18
Лавина на курорте в Индии накрыла восемь туристов из России Общество, 17:15
Минфин ответил на идею Матвиенко ввести мораторий на закон о госзакупках Экономика, 17:09
Алексею Навальному ужесточили режим заключения Политика, 16:56
Школьное образование в Москве. Цифры, факты, инфографика Специальный проект, 16:55
Киберпонедельник: скидка до -50% на «Весь РБК Pro»
Получите все возможности сервиса за полцены до 1 февраля
Купить со скидкой
Марсианский вертолет сделал уникальные фото дюн и скалистых хребтов Life, 16:55
Куда сходить и что посмотреть в феврале. 16 классных идей Life, 16:49
Лукашенко проводили из Зимбабве с почетным караулом и козлом. Видео Политика, 16:45
Как российский ретейл развивает инклюзивные программы Партнерский материал, 16:42
Российский боксер сообщил о планах провести бой за титул чемпиона мира Спорт, 16:38
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:32
Бизнес способен на большее: как делать отчет для налоговой одной кнопкой РБК и СберБизнес, 16:32
Военная операция на Украине ,  
0 

Матвиенко заявила о готовности к переговорам с Украиной без условий

Валентина Матвиенко: Россия готова к переговорам с Украиной без предварительных условий
Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко (Фото: Совет Федерации РФ)

Россия готова приступить к переговорам с Украиной, если Киев выразит реальную готовность к ним, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Наша позиция четкая, внятная и прозрачная. Мы готовы к переговорам <...> без предварительных условий, которые там пытаются выставлять. Переговоры есть переговоры. Но если киевский режим будет готов к реальным переговорам. Мы этого не видим», — сказала Матвиенко (цитата по ТАСС).

По словам главы Совфеда, поставки оружия Киеву со стороны США не являются призывом к миру. Интерес Вашингтона состоит в затягивании конфликта на Украине, а не в завершении, считает она. «Никаких призывов к миру нет, никакого понуждения к миру нет, они продолжают свою агрессивную политику», — добавила Матвиенко.

Агентство Reuters со ссылкой на источники накануне сообщило, что США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму $2,2 млрд, в который впервые войдут ракеты большой дальности, а также другие боеприпасы и вооружения. 25 января США также согласились поставить Киеву танки Abrams.

Замглавы российского МИДа Сергей Вершинин 30 января заявил, что не видит предпосылок для переговоров с Киевом. По его словам, Украина «саботировала» выполнение минских соглашений и отвергла переговорный формат, который сложился в Стамбуле весной 2022 года. 26 января президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свой отказ от переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. «Мне это неинтересно», — заявил он. В то же время он подчеркнул, что и российская сторона отказывается от переговоров: по его словам, Москва не шла на диалог и до начала военного конфликта.

В октябре Зеленский также ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины об отказе от переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. В Кремле на это решение заявили, что Москве остается ждать либо изменения позиции нынешнего главы государства, либо уже будущего президента Украины.

Читайте на РБК Pro
В России появился мировой электросетевой гигант. Что ожидать от его акций
Главный секрет переговоров, который вам никто не откроет
Если вам отказали в работе, попробуйте отправить резюме еще раз
«Акт самоповреждения». Что стало с экономикой Великобритании после Brexit
Теги
Персоны
двусторонние переговоры Украина Валентина Матвиенко военная помощь

Валентина Матвиенко

политик, спикер Совета Федерации

7 апреля 1949 года
Материалы по теме
В МИДе не увидели «весомых предпосылок» для переговоров с Киевом
Политика
Зеленский заявил о незаинтересованности в переговорах с Путиным
Политика
Глава МИД Украины призвал избежать «минскинга» в переговорах с Россией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter