Матвиенко заявила о готовности к переговорам с Украиной без условий

Валентина Матвиенко (Фото: Совет Федерации РФ)

Россия готова приступить к переговорам с Украиной, если Киев выразит реальную готовность к ним, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Наша позиция четкая, внятная и прозрачная. Мы готовы к переговорам <...> без предварительных условий, которые там пытаются выставлять. Переговоры есть переговоры. Но если киевский режим будет готов к реальным переговорам. Мы этого не видим», — сказала Матвиенко (цитата по ТАСС).

По словам главы Совфеда, поставки оружия Киеву со стороны США не являются призывом к миру. Интерес Вашингтона состоит в затягивании конфликта на Украине, а не в завершении, считает она. «Никаких призывов к миру нет, никакого понуждения к миру нет, они продолжают свою агрессивную политику», — добавила Матвиенко.

Агентство Reuters со ссылкой на источники накануне сообщило, что США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму $2,2 млрд, в который впервые войдут ракеты большой дальности, а также другие боеприпасы и вооружения. 25 января США также согласились поставить Киеву танки Abrams.

Замглавы российского МИДа Сергей Вершинин 30 января заявил, что не видит предпосылок для переговоров с Киевом. По его словам, Украина «саботировала» выполнение минских соглашений и отвергла переговорный формат, который сложился в Стамбуле весной 2022 года. 26 января президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свой отказ от переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. «Мне это неинтересно», — заявил он. В то же время он подчеркнул, что и российская сторона отказывается от переговоров: по его словам, Москва не шла на диалог и до начала военного конфликта.

В октябре Зеленский также ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины об отказе от переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. В Кремле на это решение заявили, что Москве остается ждать либо изменения позиции нынешнего главы государства, либо уже будущего президента Украины.