Дипломат Полищук: переговоры с Киевом при их возобновлении должны быть без посредников

МИД выступил за переговоры с Украиной без посредников

В случае возобновления переговоры России и Украины, скорее всего, будут прямыми. Это наилучший вариант, поскольку посредники могут преследовать собственные интересы, заявили в МИДе

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Переговоры России и Украины в случае возобновления, скорее всего, будут прямыми, отсутствие посредников было бы лучшим вариантом, заявил в интервью ТАСС директор 2-го департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Как показывает практика, западные посредники часто преследуют собственные цели и пытаются влиять на ход переговоров, действуя не для урегулирования конфликта, а в собственных политических и экономических интересах», — сказал он, отвечая на вопрос, готова ли российская сторона к тому, что возможные переговоры в будущем придется вести напрямую с украинской стороной.

После начала военной операции на Украине Москва и Киев провели несколько раундов переговоров, однако конкретных результатов добиться не удалось. Обе стороны обвиняют друг друга в срыве соглашений. Российская сторона неоднократно отмечала, что готова к диалогу. Замглавы МИДа Сергей Рябков говорил в ноябре, что Киев прервал переговорный процесс «по команде своих западных кураторов».

Среди условий для переговоров, о которых ранее говорила российская сторона, были внеблоковый и безъядерный статус Украины, а также признание Крыма и регионов, присоединившихся после референдумов, частью России. В декабре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отвод российских войск к границам страны 1991 года служит единственным способом завершить боевые действия. Москва это условие отвергает.

Посредничество в урегулировании конфликта предлагали многие мировые лидеры, в том числе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, лидер партии «Вперед, Италия», бывший премьер страны Сильвио Берлускони, а также действующий итальянский премьер-министр Джорджа Мелони.

По мнению последней, чтобы «заставить» Украину и Россию сесть за стол переговоров, нужно продолжать поддерживать украинскую сторону. После ее заявления в конце декабря о готовности стать гарантом мира официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что страны, поддерживающие Украину, не могут быть посредниками в переговорах, поскольку занимают «ангажированную позицию».