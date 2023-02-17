Захарова ответила на призыв Китая к прекращению огня

Мария Захарова: Киев по указке США сам заблокировал переговоры, которые инициировал

Она заявила, что Украина и США сами заблокировали переговоры

Мария Захарова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Руководство Украины само заблокировало переговоры с Россией, на проведении которых Киев настаивал в первые недели после начала российской спецоперации в феврале 2022 года. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв постпреда Китая при ООН Чжан Цзюня прекратить огонь в зоне спецоперации и как можно скорее приступить к переговорам.

«Киевский режим под руководством США заблокировал переговоры, которые сам инициировал», — ответила Захарова на запрос РБК. Она добавила, что Россия не ответила отказом на предложение о переговорах, однако Киев законодательно запретил переговоры с Россией в сентябре 2022 года.

Представитель Китая произнес свои слова на заседании Совета Безопасности ООН. Пекин считает, что за стол переговоров должны сесть не только Россия и Украина, но и страны Запада.

«США, Евросоюз, НАТО также должны сесть вместе с Россией [за стол переговоров], чтобы вести всеобъемлющий, глубокий диалог, исходя из принципа неделимости безопасности. Они должны обсуждать, как создавать взвешенную, эффективную и прочную архитектуру безопасности, добиться общей безопасности», — сказал он.

Москва неоднократно заявляла, что готова к мирным переговорам по Украине, однако Киев при этом должен учитывать «сложившиеся на земле реалии». 30 сентября в состав России вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

В Киеве заявляли, что одним из главных условий для начала диалога является сохранение территориальной целостности Украины в границах 1991 года.

В январе 2023 года пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Украина готова рассмотреть возможность переговоров с Россией, если они будут основываться на ряде базовых, универсальных принципов. Он назвал следующие: уважение к Уставу ООН, уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины; верховенство права; компенсация ущерба, а также гарантии того, что «подобное больше не произойдет».

В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО об отказе вести переговоры с Россией, пока страну возглавляет Владимир Путин. В Кремле, комментируя это, говорили, что Москве остается ждать изменения позиции нынешнего руководства Украины либо уже будущего.