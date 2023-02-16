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Пекин заявил об афазии западных СМИ из-за статьи о Nord Stream

Представитель МИД Катая: западные СМИ впали в коллективную афазию после статьи Херша
Сеймур Херш
Сеймур Херш (Фото: IMAGO / Global Look Press)

Западные СМИ утратили свою возможность говорить после публикации статьи американского журналиста Сеймура Херша о взрывах на «Северных потоках», заявил официальный представитель китайского МИДа Ван Вэньбинь, передает Sina.

«После взрыва газопровода «Северный поток» мы заметили, что американские и западные СМИ были переполнены сообщениями и домыслами о так называемых виновниках. Но сейчас мы видим, что СМИ, которые всегда претендовали на свободу, профессионализм и беспристрастность, впали в состояние коллективной афазии перед лицом последнего доклада американского журналиста-расследователя Херша. Разве это не повод для беспокойства и размышлений?» — заявил он.

В конце сентября компания — оператор «Северных потоков» Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании, которые идут по дну Балтийского моря в Германию, — «Северный поток» и «Северный поток-2».



Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля опубликовал в своем блоге, который создал за несколько часов до этого, статью о диверсии на газопроводах системы «Северный поток». В ней он утверждает, что подрыв был организован американскими водолазами при содействии Норвегии, ссылаясь на один анонимный источник. 

В Пентагоне и Белом доме опровергли причастность США к теракту после публикации материала. Представитель немецкого кабмина Кристиане Хофманн отметила, что правительство Германии не располагает данными, которые могли бы подтвердить опубликованную Хершем информацию о причастности США к взрывам на газопроводах системы «Северный поток».

Российские власти считают, что США участвовали во взрывах на газопроводах. Так, 12 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что власти США сами признаются, что причастны к взрывам на «Северных потоках». По словам министра, причиной стали хорошие отношения между Германией и Россией, которые стали «костью в горле» для США. Российская сторона попросила 22 февраля провести заседание Совета Безопасности ООН из-за новой информации о взрывах на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

Теги
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