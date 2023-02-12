Лавров заявил о признании США причастности ко взрывам на Nord Stream

Сергей Лавров (Фото: Максим Шипенков / Reuters)

Власти США признаются, что причастны к взрывам на «Северных потоках», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для информационно-просветительского урока «Разговор о важном».

«По сути дела, американские официальные лица признают, что взрывы, произошедшие на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2», — их рук дело. Теперь даже с удовольствием об этом говорят», — заявил Лавров.

По словам министра, причиной стали хорошие отношения между Германией и Россией, которые стали «костью в горле» для США. «США решили, что мы за последние двадцать-тридцать лет слишком хорошо сотрудничаем с Германией. Вернее, она слишком хорошо сотрудничает с нами. Что появился мощный альянс, основанный на наших энергоресурсах и германских технологиях. Он стал угрожать монопольному положению многих американских корпораций», — заключил министр.

Компания — оператор «Северных потоков» Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании, которые идут по дну Балтийского моря в Германию, в сентябре прошлого года. Некоторые участки труб были полностью разрушены.

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