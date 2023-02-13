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Германия начала обучение украинских военных управлению танками Leopard

Минобороны Германии: обучение украинских военных управлению танками началось
Фото: Sascha Schuermann / Getty Images
Фото: Sascha Schuermann / Getty Images

Бундесвер начал обучение украинских солдат управлению Leopard 2, сообщила пресс-секретарь Минобороны Германии Надине Клюгер, передает Zeit Online.

Обучение будет проходить на полигоне в г. Мюнстере в Нижней Саксонии. Его планируют завершить к концу марта, чтобы «синхронизировать» с передачей танков.

11 февраля газета Der Spiegel со ссылкой на свои источники сообщала, что Вооруженные силы Германии начнут обучение украинских военнослужащих управлению танками Leopard 2 в середине этой недели. По ее данным, за последние несколько дней первые группы украинских военных с боевой техникой перебросили из Польши в Германию.

Отправку танков Leopard 2 Германия согласовала в конце января, а также одобрила их реэкспорт со стороны других стран. Танки Leopard Украине согласились отправить или уже отправили несколько стран НАТО и Евросоюза, в том числе Польша, Португалия, Канада и Испания. Совет безопасности Германии принял решение одобрить отправку на Украину танков Leopard 1 и намерен взять со складов 178 машин этой модели, сообщал Spiegel.

Российские власти критикуют отправку танков Киеву. 2 февраля президент Владимир Путин заявил, что России снова угрожают немецкие танки, на борту которых кресты, но, по его словам, российской армии будет «чем ответить, применением бронетехники дело не закончится».

Теги
танк Leopard Минобороны Германия ВСУ
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