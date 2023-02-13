Германия начала обучение украинских военных управлению танками Leopard

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Бундесвер начал обучение украинских солдат управлению Leopard 2, сообщила пресс-секретарь Минобороны Германии Надине Клюгер, передает Zeit Online.

Обучение будет проходить на полигоне в г. Мюнстере в Нижней Саксонии. Его планируют завершить к концу марта, чтобы «синхронизировать» с передачей танков.

11 февраля газета Der Spiegel со ссылкой на свои источники сообщала, что Вооруженные силы Германии начнут обучение украинских военнослужащих управлению танками Leopard 2 в середине этой недели. По ее данным, за последние несколько дней первые группы украинских военных с боевой техникой перебросили из Польши в Германию.

Отправку танков Leopard 2 Германия согласовала в конце января, а также одобрила их реэкспорт со стороны других стран. Танки Leopard Украине согласились отправить или уже отправили несколько стран НАТО и Евросоюза, в том числе Польша, Португалия, Канада и Испания. Совет безопасности Германии принял решение одобрить отправку на Украину танков Leopard 1 и намерен взять со складов 178 машин этой модели, сообщал Spiegel.

Российские власти критикуют отправку танков Киеву. 2 февраля президент Владимир Путин заявил, что России снова угрожают немецкие танки, на борту которых кресты, но, по его словам, российской армии будет «чем ответить, применением бронетехники дело не закончится».