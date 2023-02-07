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Spiegel сообщил о планах ФРГ поставить Украине 178 танков Leopard 1
Танки Leopard 1
Совет безопасности Германии принял решение одобрить отправку на Украину танков Leopard 1. В общей сложности для нужд Киева Берлин намерен взять со складов 178 машин этой модели, сообщает Spiegel со ссылкой на свои источники.
При этом в Германии признают, что в итоге танков будет меньше. Машины, которые много лет хранились на складах, нуждаются в ремонте, а потому часть из них придется разбирать на запчасти. Предполагается, что к лету удастся подготовить лишь первую партию.
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