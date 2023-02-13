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Минск обвинил Запад в срыве перемирия России и Украины весной 2022 года

МИД Белоруссии: Запад помешал России и Украине заключить перемирие весной 2022 года

Запад помешал России и Украине заключить перемирие весной 2022 года, заявил пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз в эфире телеканала СТВ.

Глаз отвечал на слова ведущей программы Надежды Сасс о том, что Москва и Киев были «максимально близки» к заключению перемирия в это время. О позиции Запада по поводу перемирия, по словам Глаза, стало известно «из достоверных источников».

«Несколько высокопоставленных человек нам предметно говорили, что, к сожалению, соответствующее мнение было высказано со стороны западных партнеров Зеленскому, что на данном этапе мирные переговоры нужно прекратить», — сказал пресс-секретарь в эфире телеканала.

После начала конфликта на Украине российская и украинская делегации провели несколько раундов переговоров на территории Белоруссии и в Стамбуле, однако конкретных результатов добиться не удалось. Весной диалог прекратился. Москва и Киев обвинили друг друга в срыве договоренностей. Российские власти регулярно обращают внимание, что Москва готова к переговорам, однако вести переговоры невозможно из-за позиции Киева.

В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины об отказе от переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после этого заявил, что Москве остается ждать пока к власти на Украине придет новый президент, или момента, когда Зеленский изменит свою позицию. Спустя месяц последий сказал, что «не закрывал дверь» для переговоров. По его словам, Украина готова вести их с Россией, «которая действительно будет готова к миру».

В декабре Зеленский назвал единственным способом завершить боевые действия на территории страны отвод российских войск к границам Украины 1991 года. В Кремле, в свою очередь, заявили, что Москва не признает любые планы по мирному урегулированию от Украины, если они не предусматривают признания перехода к России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

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