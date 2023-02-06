Подоляк сравнил уступки Москве с капитуляцией

Советник главы офиса Зеленского выступил против временного перемирия, которое, по его мнению, может лишь привести к следующему этапу конфликта. Москва призывает Киев к переговорам, но называет его требования нереалистичными

Михаил Подоляк (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался против уступок Москве и перемирия с Россией.

«Любые уступки — это капитуляция, и мы этого не допустим ни при каких обстоятельствах, — написал он в Telegram. — Временное перемирие приведет только к следующему этапу войны в Украине, а в Европе развернется хаос и терроризм».

Переговоры между Москвой и Киевом заморожены с весны 2022 года. Российские власти с тех пор неоднократно призывали к их возобновлению, но президент Украины Владимир Зеленский выступал против диалога с российским коллегой Владимиром Путиным. Зеленский считает, что Россия хочет не мира, а краткосрочного перемирия, чтобы восстановить силы. По мнению украинского лидера, «такая передышка только ухудшит ситуацию».

В Киеве неоднократно говорили, что не пойдут на территориальные уступки. По словам Зеленского, конфликт завершится, когда российские войска покинут украинскую территорию.

В Кремле условием начала переговоров называли готовность Киева обсуждать требования России. Сейчас условия отсутствуют, так как на Украине существует законодательный запрет на переговоры с Путиным, напоминают в Москве. Требования Зеленского о выводе войск, гарантиях безопасности и восстановлении территориальной целостности Украины глава МИД России Сергей Лавров называл нереалистичными.

В начале января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что власти России планируют предложить «корейский вариант» урегулирования с заморозкой конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту информацию «уткой».