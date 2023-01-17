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Киев назвал условия для «очень серьезного» рассмотрения переговоров

Пресс-секретарь Зеленского назвал условия для «очень серьезного» рассмотрения переговоров
Пресс-секретарь Зеленского подчеркнул, что Украина не против переговоров с Россией, однако они должны пройти не с позиции ультиматумов, а на основе универсальных принципов международного права
Киев, Украина
Киев, Украина (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Украина готова рассмотреть возможность переговоров с Россией, если они будут основываться на ряде базовых, универсальных принципов. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в интервью изданию «Факты».

По его мнению, Москва в данный момент хочет не «настоящих переговоров», а только согласия Киева на выдвинутые ультиматумы.

«Нужно правильно называть вещи своими именами. То, что сейчас Россия называет переговорами, — это не переговоры, они приглашают нас приехать и подписать ультиматум. Украина не отказывается от переговоров. Но Украина говорит о том, что эти переговоры должны основываться на определенном количестве принципов», — заявил Никифоров.

Он уточнил, что речь идет об универсальных принципах — это уважение к Уставу ООН, уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины, принцип верховенства права; компенсация ущерба, а также гарантии того, что подобное больше не произойдет. «Это базовые, универсальные принципы, подходящие к любой ситуации. Если переговоры будут базироваться на этих принципах, Украина, я думаю, рассмотрит возможность таких переговоров очень и очень серьезно», — заверил Никифоров.

После начала военной операции на Украине Москва и Киев провели несколько раундов переговоров, однако конкретных результатов добиться не удалось. Обе стороны обвиняют друг друга в срыве диалога. Российская сторона неоднократно отмечала, что готова к переговорам. Замглавы МИДа Сергей Рябков говорил в ноябре, что Киев прервал переговорный процесс «по команде своих западных кураторов».

Среди условий для переговоров, о которых ранее говорила российская сторона, были внеблоковый и безъядерный статус Украины, а также признание Крыма и регионов, присоединившихся после референдумов, частью России. В декабре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отвод российских войск к границам страны 1991 года служит единственным способом завершить боевые действия. Кремль это условие отвергает. «Не может существовать никакой мирный план Украины, который не учитывает сегодняшних реалий с российской территорией, с вхождением в состав России четырех новых регионов, никакой план, который не учитывает эти реалии, не может претендовать на то, чтобы быть «мирным», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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В границах 1991 года в состав Украины помимо республик Донбасса входит Крым. В 2014 году полуостров вошел в состав России по итогам референдума, на котором более 96% участников высказались за его присоединение. Украина, США и ряд европейских стран отказались признать результаты голосования, называя присоединение Крыма «незаконной аннексией». В Москве неоднократно подчеркивали, что вопрос принадлежности полуострова «решен окончательно».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Зеленский переговоры Военная операция на Украине Россия Сергей Никифоров
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