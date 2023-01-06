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Медведев ответил на отказ Украины от перемирия словами «меньше проблем»

Медведев ответил на отказ Украины от перемирия на Рождество словами «меньше проблем»
По мнению зампреда Совета безопасности, большинство российских военнослужащих, принимающих участие в военных действиях, «спокойно выдохнуло», узнав об отказе Киева от перемирия
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Отклонив предложение России о приуроченном к празднованию Рождества перемирии, власти Украины отвергли протянутую им «руку христианского милосердия», заявил заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Думаю, большинство наших военнослужащих, принимающих участие в СВО, спокойно выдохнуло, услышав отказ главных украинских клоунов прекращать огонь на Рождество. Меньше проблем и лукавства», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Бывший президент России отметил, что тех, кто лишился возможности сходить в церковь, ему жалко, но виновными в этом назвал не имеющих «никакой веры и врожденного чувства благодарности» руководителей Украины, а также представителей ЕС, которые «успели вякнуть про недопустимость перемирия».

Вечером 5 января российский президент Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня на всей территории боевого соприкосновения, оно будет действовать 36 часов — с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

«Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня», — говорится в опубликованных на сайте Кремля указаниях российского президента. Установить рождественское перемирие в зоне военных действий ранее предлагал патриарх Кирилл.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложенное Россией перемирие является «прикрытием», призванным помочь передвинуть ближе к украинским позициям технику, боеприпасы и мобилизованных. В офисе украинского президента заявили, что «временное перемирие» возможно только при условии ухода России с занятых территорий.

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Евгений Калюков Евгений Калюков
Дмитрий Медведев перемирие Рождество Украина Военная операция на Украине
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