В Севастополе высокий уровень террористической угрозы продлили бессрочно

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Действие желтого уровня террористической опасности в Севастополе продлили бессрочно, сообщается на сайте городского правительства.

Этот режим в Севастополе впервые ввели 31 июля 2022 года после атаки беспилотника на корабли Черноморского флота и затем регулярно продлевали. После этого власти не раз сообщали об атаках: например, в январе губернатор Михаил Развожаев заявил о семи сбитых дронах над морем.

Высокий уровень террористической опасности после начала военной операции на Украине ввели и в некоторых других приграничных регионах России. 31 января президент Владимир Путин подписал указ, который позволяет вводить такой режим бессрочно (раньше действовало ограничение в 15 суток).

3 февраля этой возможностью первой воспользовалась Брянская область. Ее примеру вскоре последовали Курская и Белгородская области, часть муниципалитетов Крыма и Темрюкский район в Краснодарском крае.