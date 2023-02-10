На Кубани ввели бессрочный высокий уровень опасности у границы с Крымом

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Высокий — желтый — уровень террористической опасности в Темрюкском районе Краснодарского края продлили бессрочно, сообщает пресс-служба краевой администрации. Он начнет действовать с 20:00 10 февраля.

«Оперативные и спасательные службы, медицинские учреждения продолжат работу в режиме повышенной готовности. В местах массового скопления людей усилены патрули и досмотры машин. Продолжат проверки социальных и инфраструктурных объектов, усиленный контроль за соблюдением миграционного законодательства», — говорится в сообщении.

Тюмрюкский район ближе всех расположен к Крыму, сообщается с ним через Крымский мост. 8 октября, когда произошел взрыв на мосту, в этом районе был введен желтый уровень опасности.

Высокий уровень террористической опасности действует в нескольких российских регионах, которые находятся вблизи украинской границы. Раньше он был ограничен сроками, однако З февраля бессрочно ввели желтый уровень в Брянской и Курской областях и нескольких муниципалитетах Крыма, а на следующий день — в Белгородской области.

Это было сделано в соответствии с указом президента Владимира Путина от 31 января: ранее уровень террористической опасности в регионе мог устанавливаться сроком не более 15 суток, теперь при введении такого режима не нужно указывать срок действия.