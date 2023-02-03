Крым стал третьим регионом с бессрочным уровнем террористической угрозы

Ялта, Крым (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что высокий, желтый, уровень террористической опасности бессрочно вводят в некоторых муниципалитетах республики с 5 февраля. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Режим будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов с 20:00 5 февраля 2023 года и до принятия решения о его отмене. Аксенов объяснил его введение необходимостью обеспечить безопасность республики и ее граждан.

С октября прошлого года в Крыму и Севастополе действует «средний уровень реагирования». Он позволяет главам субъектов проводить «отдельные мероприятия по территориальной обороне» и гражданской обороне. Однако в некоторых районах полуострова действует высокий, желтый, уровень террористической опасности.

Ранее высокий (желтый) уровень террористической опасности продлили бессрочно в Брянской и Курской областях. В Курском регионе он будет действовать с 4 февраля, в Брянском — с 3 февраля.

Всего существует три уровня террористической опасности: синий (повышенный), желтый (высокий) и красный (критический). 31 января президент Владимир Путин внес изменения в указ 2012 года, регламентирующий порядок установления уровней террористической опасности в стране. Согласно поправкам теперь при введении такого режима не нужно указывать срок действия — ранее он ограничивался сроком не более чем 15 суток.