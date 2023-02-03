Крым стал третьим регионом с бессрочным уровнем террористической угрозы

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 76,73 (-0,22) Инвестиции, 16:04 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 70,38 (+0,34) Инвестиции, 16:04
Тренды образования в школе: профессия, экзамены, расширенная реальность Специальный проект, 19:42
Минобрнауки в концепции курса истории назвало Украину «анти-Россией» Политика, 19:39
Цены на квартиры в новостройках выросли в 2022 году на 21% Бизнес, 19:28
Промсвязьбанк в первой половине 2023 года испытает цифровой рубль Крипто, 19:22
В Санкт-Петербурге умер проведший более года в СИЗО рэпер Yung Trappa Общество, 19:18
Рост доходов майнеров и потери Tesla. Главные события недели Крипто, 19:15
Российская теннисистка проиграла бывшей украинке в четвертьфинале в Лионе Спорт, 19:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:59
Суд арестовал администратора канала «Новый век» по делу о вымогательстве Политика, 18:59
В Дании выступили против участия россиян в Олимпиаде в любом статусе Спорт, 18:57
Bloomberg узнал о планах Польши вдвое сократить закупки нефти у России Политика, 18:52
«Спорт-Экспресс» узнал о риске ампутации пальцев у Романа Костомарова Спорт, 18:47
Во всех областях Украины второй раз за день объявили воздушную тревогу Политика, 18:42
Пригожин ответил на данные о попытках США изгнать ЧВК «Вагнер» из Африки Политика, 18:42
Военная операция на Украине ,  
0 

Крым стал третьим регионом с бессрочным уровнем террористической угрозы

Власти Крыма продлили желтый уровень террористической опасности без срока окончания
Ялта, Крым
Ялта, Крым (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что высокий, желтый, уровень террористической опасности бессрочно вводят в некоторых муниципалитетах республики с 5 февраля. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Режим будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов с 20:00 5 февраля 2023 года и до принятия решения о его отмене. Аксенов объяснил его введение необходимостью обеспечить безопасность республики и ее граждан.

С октября прошлого года в Крыму и Севастополе действует «средний уровень реагирования». Он позволяет главам субъектов проводить «отдельные мероприятия по территориальной обороне» и гражданской обороне. Однако в некоторых районах полуострова действует высокий, желтый, уровень террористической опасности.

Ранее высокий (желтый) уровень террористической опасности продлили бессрочно в Брянской и Курской областях. В Курском регионе он будет действовать с 4 февраля, в Брянском — с 3 февраля.

Всего существует три уровня террористической опасности: синий (повышенный), желтый (высокий) и красный (критический). 31 января президент Владимир Путин внес изменения в указ 2012 года, регламентирующий порядок установления уровней террористической опасности в стране. Согласно поправкам теперь при введении такого режима не нужно указывать срок действия — ранее он ограничивался сроком не более чем 15 суток.

Теги
Курская область Брянская область Крым «желтый» уровень опасности
Материалы по теме
В Крыму национализировали имущество Ахметова, Коломойского
Политика
Politico узнала о скепсисе Пентагона по успеху наступления ВСУ на Крым
Политика
Аксенов назвал дату начала выдачи земли в Крыму участникам спецоперации
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter