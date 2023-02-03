Путин обсудил с Совбезом борьбу с терроризмом

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Борьба с терроризмом является важным фактором обеспечения внутренней безопасности страны, в России она сейчас имеет особое значение, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

За прошедшие два года ФСБ неоднократно сообщала о задержании членов запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», а также людей, причастных к деятельности запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Так, в конце января в Крыму были задержаны шестеро участников группировки «Хизб ут-Тахрир», которые распространяли террористическую идеологию и вербовали сторонников из числа местных мусульман, сообщили в ФСБ.

Кроме того, за последние месяцы власти не раз сообщали о задержании подозреваемых в шпионаже и диверсиях. В частности, в конце января в Подмосковье задержали трех восьмиклассников, которые, по данным ФСБ, готовили диверсию на железной дороге. В спецслужбе отметили, что по статьям о диверсиях и терроризме предусмотрена уголовная ответственность от десяти лет до пожизненного лишения свободы, в том числе для лиц, достигших 14-летнего возраста.