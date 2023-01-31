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Путин отменил ограничение по срокам введения уровней опасности в регионах

Путин убрал ограничение по срокам введения уровней террористической опасности в регионах
Раньше уровень террористической опасности в регионе мог устанавливаться на срок не более 15 суток. Теперь решение о введении уровня угрозы становится бессрочным и действует до его отмены
Оборонительные сооружения засечной черты на границе с Украиной в Белгородской области
Оборонительные сооружения засечной черты на границе с Украиной в Белгородской области (Фото: vvgladkov / Telegram)

Владимир Путин внес изменения в указ 2012 года, регламентирующий порядок установления уровней террористической опасности в России.

Указ президента «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства» был подписан в 2012 году. В соответствии с новым указом из порядка исключаются упоминания о сроках, на которые эти уровни устанавливались.

Всего уровней террористической опасности три: синий (повышенный), желтый (высокий) и красный (критический). Желтый вводится в регионе, если есть подтвержденная информация, что там может быть совершен теракт. Желтый уровень террористической опасности с весны 2022 года действует в нескольких граничащих с Украиной регионах России.

Синий и желтый уровни вводятся председателем антитеррористической комиссии в соответствующем субъекте федерации, этот пост обычно занимает его глава. Об этом решении он информирует председателя Национального антитеррористического комитета (НАК). Красный уровень вводит сам председатель комитета.

В соответствии с новым указом председатель НАК теперь может принять решение установить тот или иной уровень опасности, отличающееся от решения председателя антитеррористической комиссии в регионе.

Также из указа исключен пункт 8, который гласил, что «уровень террористической опасности может устанавливаться на срок не более 15 суток».

Кроме того, Владимир Путин разрешил проведение досмотров автомобилей, пересекающих границы регионов, при установлении желтого уровня террористической опасности. Раньше досмотр автомобилей разрешался только при красном (критическом) уровне террористической опасности.

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Что означает желтый уровень опасности:

  • могут быть реализованы внеплановые меры по организации розыска на всех видах транспорта, а также на объектах, которые наиболее вероятно могут стать местом возможного теракта;
  • будет проведена проверка готовности персонала и подразделений возможных объектов теракта, которые занимаются ликвидацией кризисных ситуаций, и отработка их возможных действий по пресечению теракта и спасению людей;
  • может быть усилен контроль за соблюдением россиянами порядка регистрации и снятия с регистрационного учета, а также за соблюдением со стороны иностранцев и людей без гражданства порядка временного или постоянного проживания, временного пребывания в России, въезда и выезда, а также транзитного проезда через территорию страны;
  • медицинские организации могут быть переведены в режим повышенной готовности;
  • будут проводиться дополнительные тренировки по применению сил и средств, привлекаемых в случае возникновения угрозы теракта;
  • власти также могут определить, где можно будет в случае возможного теракта разместить людей, а также из каких источников их будут обеспечивать питанием и одеждой.

Желтый уровень террористической опасности был введен в Белгородской области, Курской области, Севастополе, отдельных районах Крыма и Краснодарского края и так далее. Из-за действовавшего ранее ограничения по срокам власти регионов регулярно сообщали о продлении его действия.

Теги
Персоны
Владимир Путин «желтый» уровень опасности Национальный антитеррористический комитет

Владимир Путин

политик, президент России

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