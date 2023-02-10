Автор расследования о подрыве Nord Stream отказался выступить в Госдуме

Американский журналист Сеймур Херш, опубликовавший расследование о диверсии на газопроводах системы «Северный поток», отказался выступить в Госдуме, сообщает «РИА Новости».

«Большое спасибо, но я занимаюсь историями, а не политикой», — сказал Херш агентству.

Накануне депутат Султан Хамзаев предложил парламентариям пригласить американского журналиста в Госдуму, чтобы он подробнее рассказал о своем расследовании. «Обсуждение темы могло бы состояться на площадке уже созданной комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием биолабораторий на Украине», — отметил он.

Сеймур Херш — известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии 1970 года, пяти премий Джорджа Полка и премии Джорджа Оруэлла. Хершу 85 лет. Мировую известность он получил в 1969 году после статьи о массовом убийстве во вьетнамской деревне Сонгми, где группа американских солдат убила несколько сотен мирных жителей. В период холодной войны он написал ряд крупных материалов о секретных операциях ЦРУ и Пентагона, а в 2004 году стал одним из первых журналистов, раскрывших историю с пытками иракцев в тюрьме «Абу-Грейб».

8 февраля Херш опубликовал в своем блоге расследование о диверсии на газопроводах системы «Северный поток». В нем, ссылаясь на анонимный источник, он утверждает, что подрыв был организован американскими водолазами при содействии Норвегии.

По словам источника журналиста, водолазы ВМС США заложили дистанционно активируемые устройства под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в июне прошлого года. Спустя три месяца, в сентябре, взрывные устройства были приведены в действие и разрушили три из четырех труб системы Nord Stream. Для этого использовался сигнал, поданный с помощью радиобуя, сброшенного с норвежского самолета.

В Пентагоне, Белом доме и ЦРУ назвали данные журналиста ложью. В ООН также заявили, что у организации нет данных о причастности США к взрывам на газопроводах. В российском МИДе же заявили, что данные расследования подтвердили выводы Москвы о возможной причастности Штатов к диверсии.

Взрывы на газопроводах, при которых повреждения получили обе нитки «Северного потока» и одна нитка «Северного потока-2», произошли 26 сентября 2022 года. Оператор трубопроводов, компания Nord Stream AG, заявила о полном разрушении участка трубы в шведских водах.

Дания, Швеция и Германия начали расследовать инцидент. В шведской службе безопасности утверждали, что в акватории Балтийского моря обнаружили следы взрывчатки.

Президент Владимир Путин возложил ответственность за случившееся на «англосаксов», которым, по его мнению, это было «выгодно». Минобороны России полагает, что к взрыву причастны специалисты британских ВМС, Лондон отношение к случившемуся отрицал.